"Слуга народа" определилась с кандидатурами на должности руководителей комитетов Рады: оппозиции планируют отдать комитет по правам человека

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Арахамия предлагается на главу фракции", - сообщили агентству в пресс-службы "Слуги народа".

Во фракции будут также 15 заместителей главы.

В "Слуге народа" уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

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На главу комитет по иностранным делам будет, в частности, предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по евроинтеграции - Мария Мезенцева.

Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "в более расширенном формате", и свободы слова.