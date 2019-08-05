"Слуга народа" определилась с кандидатурами на должности руководителей комитетов Рады: оппозиции планируют отдать комитет по правам человека

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Арахамия предлагается на главу фракции", - сообщили агентству в пресс-службы "Слуги народа".
Во фракции будут также 15 заместителей главы.
В "Слуге народа" уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.
На главу комитет по иностранным делам будет, в частности, предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по евроинтеграции - Мария Мезенцева.
Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "в более расширенном формате", и свободы слова.