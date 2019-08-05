Крымскотатарская журналистка Халилова намерена обжаловать в ЕСПЧ возбужденное против нее уголовное дело в Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии "Крым.Реалии".

"Конечно же, этим делом будет заниматься Эмиль Курбединов (адвокат Гульсум Халиловой. - Ред.), мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", - сказала Халилова.

Она подчеркнула, что считает это уголовное дело политически мотивированным.

"Надо же объявить, что крымские татары участвуют в каких-то бандформированиях, надо же сфальсифицировать больше уголовных дел в отношении коренного народа Крыма, который проявляет свою гражданскую проукраинскую позицию. Я не вступала ни в какие батальоны, я работала полевым журналистом", - добавила журналистка.

Напомним, в оккупированном Крыму в местном управлении ФСБ России заочно открыли уголовное дело против журналистки крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халиловой по статье "Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства".

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