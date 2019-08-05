США призвали Россию и Китай к переговорам по ядерному оружию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua.

"Стороны подтвердили необходимость нового этапа в области контроля над вооружениями, который расширит число государств и оружейных систем, включенных в согласованные соглашения, и активизирует усилия по сокращению ядерных рисков", - говорится в совместном заявлении по итогам министерских консультаций двух стран.

В совместном документе также не исключается возможность продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок действия которого истекает в начале 2021 года. При этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее называл СНВ-3 "ущербным" и заявлял о том, что договор вряд ли будет продлен.

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"Не исключая возможности нового продления СНВ, они (Австралия и США. – Ред.) призвали Россию и Китай сесть за стол переговоров и присоединиться к усилиям Соединенных Штатов по продвижению ориентированной на будущее повестки дня в области контроля над вооружениями, опираясь на непреходящее значение договора о нераспространении ядерного оружия", - говорится в документе.

В состоявшихся в Австралии консультациях приняли участие министры обороны Линда Рейнолдс и Марк Эспер, государственный секретарь США Майк Помпео и глава МИД Австралии Марис Пейн.

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Напомним, 2 августа США заявили о выходе из Договора о РСМД, возложив ответственность за прекращение действия договора на Россию.

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. 3 июля Россия официально приостановила действие Договора.

Соединенные Штаты требовали от России уничтожить ракету 9М729, наличием которой Москва нарушала ДРСМД – в этом случае соглашение могло быть спасено.

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