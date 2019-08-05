После разгона протестов в Москве стоит пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ, - глава британской делегации Гейл

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовал постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон на своей странице в Фейсбуке.

Гейл напомнил, что несколько недель назад ПАСЕ проголосовала, чтобы восстановить права РФ, но уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Он выразил надежду, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре.

"Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании, из всех партий, продолжило сопротивляться восстановлению прав российской делегации и поддержало сохранение санкций до такого времени, как Российская Федерация будет иметь намерение и будет способной следовать положениям Конвенции", - отметил британский политик.

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Гейл подчеркнул, что в любом цивилизованном обществе крайне недопустима жестокость, с которой дубинками избивают люди, которые могут не быть офицерами полиции.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Большинство британской делегации было в числе голосовавших против возвращения российской делегации.

При этом Россия не выполнила ни одно из требований, которое перед ней ставлось как условия для возвращения в ПАСЕ.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Также Украина отозвала своего постоянного представителя в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.