Количество зарегистрированных переселенцев за год сократилось почти на 120 тысяч человек

Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с Донбасса и из Крыма, зарегистрированных в Украине по состоянию на 5 августа 2019 года, составило менее 1,4 млн человек. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство социальной политики.

"По состоянию на 5 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, поставлено на учет 1 397 304 переселенца со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из АР Крым", - сказано в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Как сообщалось, по состоянию на 6 августа 2018 года на учете в Украине состояли 1 млн 516 тыс. переселенцев.

Также на Цензор.НЕТ: Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад". ВИДЕО