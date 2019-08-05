Украина заплатила кровью за то, чтобы не быть частью русского мира, наши партнеры должны понять это, - Кулеба

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Я считаю, что главная задача сейчас - это предотвратить масштабированию случившегося в ПАСЕ, на другие форматы наших отношений с партнерами, с европейскими странами или с европейскими институтами. То есть, чтобы закапсулировать то, что произошло, в ПАСЕ, и не позволить этой модели - я имею в виду, когда интересы России полностью учитываются, а интересы Украины не учитываются вообще - чтобы это не заработало дальше, как эффект домино в других форматах. Это для меня цель номер один. Я считаю, что это для нашей дипломатии также цель", - сказал он.



По словам Кулебы, базовое правило, которое должны воспринять партнеры Украины, в том числе, интеллектуальная элита - то, что Украину нельзя никоим образом рассматривать как часть русского мира.

"Если мы интеллектуально выведем восприятие Украины как части русского мира, то, разговор полностью изменится. Если наши партнеры примут то, что Украину не нужно рассматривать как мятежную, особенную часть русского мира, или бывшую часть, или часть русского мира в переходном периоде в Европу. Вот просто давайте отсечем это. Мы не являемся частью русского мира. Мы заплатили кровью за то, чтобы не быть частью русского мира. Я сейчас говорю прежде всего о политическом русском мире, потому что культура, гуманитарное пространство - это другое. И давайте рассматривать Украину как часть западного мира в широком смысле этого слова. Вот тогда разговор пойдет в правильном направлении. Я считаю, что мы именно это должны позиционировать как стартовую позицию для разговора с интеллектуалами", - отментил дипломат.

Читайте также: Готов к смене тактики в ПАСЕ, но при сохранении принципа "наносить удар в ответ", - Кулеба

На вопрос, есть ли прогресс в восприятии Украины как отдельной нации со своими стремлениями, Кулеба ответил:



"Безусловно, есть прогресс. И это, к сожалению, одна из тех вещей, которые наверняка не могли обойтись без войны, без крови, без страданий и без оккупации. Потому что ты можешь лучше всего себя позиционировать не как часть чего-то, показав, что ты готов реально бороться, воевать за то, чтобы не быть этой частью. Конечно, можно ссылаться на пример балтийских стран - тот же эпизод в Вильнюсе, когда были убиты мирные граждане в Советском Союзе, был той кровью, которую заплатили литовцы за независимость. Финская война в конце 30-х годов, когда значительной потерей территорий Финляндия смогла себя позиционировать не как часть русского мира. То есть, к сожалению, это война выступила спусковым крючком. В прямом смысле. Чтобы запустить, чтобы ускорить до космической скорости процесс выхода Украины из тени России. То есть конечно мы и до этого были независимым государством, но нас все равно воспринимали как часть того пространства, а не часть западного пространства. И сейчас именно от нас зависит, насколько мы последовательно будем идти дальше от русского мира, это наше внутреннее задачи, и насколько грамотно мы сможем продавать этот свой новый статус - новый-старый статус нашим европейским и западным партнерам в широком смысле".

Полное интервью с Дмитрием Кулебой смотрите здесь.

Читайте также: Украина заплатила ПАСЕ 400 тысяч для компенсации отсутствия взносов РФ и призвала остальные страны последовать примеру, но Ягланд блокировал эту инициативу, - Кулеба