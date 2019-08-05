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05.08.19 11:53

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к нынешней, - опрос "Левада-центра"

Отношение россиян к советской власти конца 1970-х - начала 1980-х годов значительно лучше, чем к современной российской.

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Это следует из опроса "Левада-центра", опубликованного российской газетой "Ведомости", сообщает Цензор.НЕТ.

Самые популярные суждения о советской власти - близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%). В то же время, современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Такой расклад сохранялся даже в самые благоприятные для власти годы, отмечают социологи, - в 2008 г., когда был пик массовой удовлетворенности экономическим положением и патриотически-милитаристской гордости после войны с Грузией, и в 2015–2016 гг., в период крымской мобилизации, патриотической эйфории и наибольшей удовлетворенности деятельностью власти.

Директор "Левада-Центра" объяснил, что спользованный в данном исследовании метод, когда респондент выбирает из большого числа определений те, которые соответствуют его представлениям об объекте.

Устойчивость подобных мнений свидетельствует о том, что данные опросов фиксируют глубоко лежащую в массовом сознании структуру представлений. 

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