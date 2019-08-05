Мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины, задержали в Кривом Роге, - полиция. ФОТО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Кривого Рога, информирует Цензор.НЕТ.

"3 августа в рамах оперативно-профилактической операции "Розыск" сотрудниками сектора криминальной полиции Довгинцевского отделения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан разыскиваемый преступник, который скрывался от наказания за совершение уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 338 Уголовно кодекса Украины ( "надругательство над государственными символами")", - говорится в сообщении.

В сентябре 2017 человек в состоянии алкогольного опьянения сорвал государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю. После совершения преступления мужчине назначили наказание, однако он стал скрываться от судебных органов.

38-летнему ранее судимому злоумышленнику, на основании приговора Апелляционного суда Днепропетровской области назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

Депутат Криворожского городского совета Николай Колесник на своей странцие в Facebook написал: "Два года этой истории, как на Восточном задержали двух существ в нетрезвом виде, задержали жители дома с которого и был сорван флаг Украины. Помню пост Сергея Гордеева в ФБ, и как мгновенно отреагировали. Да, возможен был самосуд, но все сделали по закону. Благодарен всем кто занимался этим с самого начала, благодарен всем, кто был в апелляционном суде, благодарен всем неравнодушным".

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