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05.08.19 12:17

Прошедшее полугодие является самым худшим в экономике России с 1998 года, - эксперты

Эксперты Института экономики роста имени Столыпина предсказали ухудшения в российской экономике, которые могут наступить уже в 2019 году.

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Об этом сообщает издание РБК, передает Цензор.НЕТ.

Специалисты отметили, что несмотря на рост ВВП на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которому способствовали успех крупных предприятий и госсектора, в среднем и малом бизнесе активность снизилась.

Уточняется, что малые и средние предприятия в России сократились в количестве на 7-8%. Наблюдалось и уменьшение числа их сотрудников. Кроме того, российские экономисты заявили, что прошедшее полугодие 2019 года является самым худшим с 1998 года. Они также добавили, что на сектор малого и среднего бизнеса повлияло повышение НДС в начале года с 18% до 20%.

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Заявляется, что в микробизнесе, наоборот, был приток сотрудников. Это объяснили тем, что в них превратились некоторые малые и средние предприятия.

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