Приговор пяти исполнителям нападения на Гандзюк вступил в силу, - Сарган

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на К.Гандзюк, вступил в законную силу и принят к исполнению", - написала она.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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4 декабря 2018 года было объявлено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск. 11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу. 24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

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