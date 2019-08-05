В Украину поставят около полумиллиона доз вакцин против гриппа, – Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По заявлению МОЗ, о таких планах заявили представители производителей вакцин.

Отмечается, что срок (октябрь) обусловлен тем, что в этом году Всемирная организация здравоохранения поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин.

В Минздраве отметили, что в то же время упрощенный электронный механизм подачи регистрационной формы для вакцин против гриппа, внедренный Государственным экспертным центром, будет способствовать ускорению их поступления.

Вакцину можно будет приобрести в аптеках за свой счет и получить прививки у врача, а также купить за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска: медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Одна прививка снижает риск заболеваемости и тяжелого течения болезни в течение всего сезона.

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Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать:



вирус A/Brisbane / 02/2018 (H1N1),

вирус A (H3N2),

вирус, похожий на B/Colorado/06/2017,

вирус, похожий на B/Phuket/3073/2013.



Именно от этих опасных штаммов сформировать иммунитет помогут вакцины.

Ежегодно в Украине регистрируют около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. В течение прошлого эпидсезона от гриппа умерли 64 человека, из них 12 детей.

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