Переизбранные нардепы Рады не должны подавать декларации в связи с окончанием работы предыдущего созыва парламента, - НАПК

Об этом сообщает пресс-служба НАПК,.информирует Цензор.НЕТ.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обращает внимание действующих народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, на отсутствие необходимости подавать декларацию в связи с досрочным прекращением полномочий Верховной Рады VIII созыва", - говорится в сообщении.

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"Такие народные депутаты Украины прекращают свои полномочия и приобретают полномочия народного депутата Украины IX созыва в один день – день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва, их деятельность, связанная с выполнением функций государства, не прерывается. Соответственно, декларация за период, не охваченный ранее поданными декларациями (декларация перед увольнением), ими не подается", - пояснили в НАПК.

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