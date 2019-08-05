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05.08.19 12:56

Гражданка РФ, которой до 2024 года запрещен въезд в Украину, пыталась пересечь границу на Волыни

Луцкий пограничный наряд задержал за несколько сотен метров от границы в направлении "Мокраны - Доманово" гражданку России, которой запрещен въезд в страну.

Гражданка РФ, которой до 2024 года запрещен въезд в Украину, пыталась пересечь границу на Волыни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Во время проверки документов установлено, что задержанная является гражданкой России. Также выяснилось, что накануне в пункте пропуска "Доманово" этой гражданке было отказано в пропуске на территорию Украины, так как у нее отсутствовали необходимые документы на право пересечения границы. Кроме того, в соответствии с ведомственной базы данных, этой гражданке был запрещен въезд на территорию Украины до 2024", - говорится в сообщении.

Сейчас за нарушение государственной границы на женщину составлен протокол по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. Кроме того, вынесено еще одно решение о запрете въезда в Украину сроком на 10 лет. Нарушительница передана белорусским пограничникам.

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