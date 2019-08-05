В оккупированном Крыму во время шторма утонули две российские спортсменки

Об этом сообщил так называемый замначальника оккупационного управления обеспечения мероприятий гражданской защиты города Владимир Беспалый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна - действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка", - сказал он.

Несчастный случай произошел 4 августа на территории яхт-клуба. Поднять тела из воды пока не удалось из-за погодных условий, при которых катера не могут выйти в море.

"По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море - в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать", - уточнил Беспалый.

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Оккупационный врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил правоохранительные органы оценить действия руководства яхт-клуба.