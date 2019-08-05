НАБУ по обращению Кличко расследует возможное предложение Богдану $20 млн взятки

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что предварительная правовая квалификация расследования – ч. 1 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

При этом в бюро обращают внимание, что факт внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия.

"С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и осуществляется досудебное расследование. В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - подчеркнули в НАБУ.

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Напомним, ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что Кличко потерял контроль в Киеве.

Кроме того Богдан рассказал, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА с должности взамен на финансовое вознаграждение.

Из-за заявлений Богдана о предложении ему взятки в $20 млн Кличко обратился в НАБУ.