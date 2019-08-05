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05.08.19 14:01

Шестерых экстремалов задержали при попытке незаконно проникнуть в зону отчуждения

Двое задержанных - граждане Литвы, остальные - украинцы. Нелегалы зачастую пытаются попасть в зону отчуждения не только ради острых ощущений, но и для сбора металлолома.

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Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками полиции задержали в воскресенье шестерых туристов, которые пытались незаконно попасть на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В отношении нарушителей составлены процессуальные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

По данным погранведомства, всего с начала 2019 года пограничники Житомирского отряда совместно с представителями Нацполиции задержали более 75 человек, которые пытались попасть в зону отчуждения. Целью правонарушителей был не только экстремальный туризм, но и вывоз лома и сбор дикоросов. Среди задержанных - граждане Украины, Чехии, Казахстана, Беларуси и России.

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