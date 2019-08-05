Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США, уточнил американский дипломат в интервью.

О том, что Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", в марте 2019 года сообщал и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, уточняет издание.

Ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Соединенные Штаты должны усилить поддержку Киева, в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin.

Напомним, подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.

50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

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