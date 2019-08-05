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05.08.19 15:03

Лифт с пассажирами упал на Кировоградщине, госпитализировали двух человек. ФОТО

В городе Гайворон из-за обрыва троса грузовой лифт упал с первого этажа в подвал.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 07:17 в Службу спасения поступило сообщение о том, что по ул. Василия Стуса из-за обрыва троса произошло падение грузового лифта с двумя людьми с первого этажа в подвальное помещение магазина", - сказано в сообщении.

Пострадавших уложили на медицинские носилки и перенесли в автомобиль скорой помощи. Они доставлены в Гайворонскую центральную районную больницу.

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Лифт с пассажирами упал на Кировоградщине, госпитализировали двух человек 01
Лифт с пассажирами упал на Кировоградщине, госпитализировали двух человек 02

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