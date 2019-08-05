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05.08.19 15:31

"За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок", - советник Зеленского Федоров

Советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров утверждает, что за каждым реестром в Украине есть смотрящий от криминальных группировок.

федоров,михаил

Об этом он сообщил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок. Почему многие не могли ничего сделать? Потому что если ты хочешь что-то изменить в реестре, тебе нужно ехать к смотрящему, договариваться с ним, он дает в Минюст или еще куда-то задачу, чтобы тебе разрешили работать с этим реестром", - сказал Федоров, отвечая на вопрос журналиста.

Также советник Зеленского добавил: "Мне кажется, институт смотрящих может контролировать реестры в своих интересах. И не дает их технологически развивать".

Кроме этого, он поделился планами по поводу будущего "смотрящих": "Как только сменится правительство, мы их оттуда точно вычистим. Аудит покажет, кто где крал".

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