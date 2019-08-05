Таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале, задержали на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В полицию Киевщины обратился 38-летний житель г. Сумы, который сообщил, что его удерживали в подвале", - говорится в сообщении.
Установлено, что заявитель, сделал заказ в такси, завезти его в город Сумы. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку, однако, пассажир сообщил, что на счету нет денег. Водитель пошел навстречу мужчине и отвез до ближайшего отделения банка, Но выяснилось, что мужчина имеет долг в финансовом учреждении, поэтому в займе ему отказали.
Узнав об этом, они решили возвращаться в Киев. В столице также не удалось заполучить деньги. Тогда, по собственному усмотрению, водитель решил получить деньги. Пассажир задолжал за поездку 7 тысяч гривен
Таксист отвез пассажира в собственный гараж в с. Софиевская Борщаговка, а там, в подвале, он связал ему ногу цепью и закрыл.
Потерпевший нашел в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. В неволе он провел 7 часов.
Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции задержали водителя такси по ст. 208 УПКУ. В связи с этим открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.