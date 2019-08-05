Вакарчук поблагодарил Киевскую школу экономики за подготовку "слуг народа" в Трускавце

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как член совета директоров Киевской школы экономики благодарю команду школы, всех приобщенных профессоров, преподавателей и лично почетного президента КШЭ Тимофея Милованова за качественно проведенный "курс молодого бойца" для будущих депутатов в Трускавце. Так держать!" - отметил Вакарчук.

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Новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" с 29 июля проходили обучение в школе "Зе!Депутата" в отеле Rixos в Трускавце. С 8:30 до 21:30 они слушали лекции от преподавателей Киевской школы экономики.

В субботу, 3 августа, встречу с ними провел президент Украины Владимир Зеленский.