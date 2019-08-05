Прохожий в Тернополе пострадал от взрыва замаскированной под подарок бомбы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию в Тернопольской области.

Отмечается, что взрыв произошел в субботу, 2 августа, около 7.50 на ул. Замковой в Тернополе.

В частности, взорвалась коробка, стоявшая на капоте автомобиля Nissan Qashqai. Коробка была оформлена как подарок.

В результате взрыва самодельного устройства за медпомощью с рваной раной руки в больницу обратился житель Тернополя (1981 года рождения). На место преступления выезжали следственно-оперативная группа, взрывотехники.

Работники полиции устанавливают лиц, причастных к взрыву, а также мотивы преступления.

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