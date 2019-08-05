ГБР объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит", также на причастность к преступной схеме проверяется нардеп Жеваго

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу - производство резонансное. Итак, что установили во время досудебного расследования. Оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которым украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах. А дальше – классика жанра. 2015 год: за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 миллионов долларов. Примечательно, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным. Размещение средств банка "Финансы и Кредит" на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка. Хотя само собой имел место факт искусственной поддержки ликвидности банка. Указанные действия повлияли на платежеспособность банка "Финансы и кредит", - пояснила первый заместитель директора ГБР.

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"Материалы, собранные следствием, дают основание считать что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег банка. Бывшему заместителю председателя правления инкриминируем уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 и ч. 5 ст. 191 УК Украины. Руководитель управления ответит перед законом за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас в процессе – вопрос избрания меры пресечения и для него.

Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск. Кроме этого, одному из экс-заместителей Председателя правления "Финансы и кредит" в июле этого года избрали меру пресечения – содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 миллиона гривен.

Продолжаем осуществлять следственные действия, чтобы привлечь к ответственности и других участников преступной схемы. Схему раскрыли следователи Центрального аппарата ГБР в активном сотрудничестве с оперативниками Департамента защиты экономики Генеральная Прокуратура Украины за процессуального руководства Генеральная прокуратура Украины", - резюмировала Варчегко.

По данным источника "Цензор.НЕТ", речь идет о народном депутате Константине Жеваго.

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Банк "Финансы и Кредит" основан в Киеве 1990 году. По данным банка, на начало сентября 2014 года его основными акционерами являлись ООО "Аскания" (45,92%), ЧАО "F&C Realty" (41,58%), ООО "Индастриал констракшн" (6,79%).



Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру активов на 1 июля 2014 года банк занимал 13-е место среди 173 действовавших в стране банков.