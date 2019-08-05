Кандидат на должность главы Одесской ОГА Болдин защищает в суде фигуранта дела об убийстве Гандзюк Павловского, - активисты. ФОТО

Об этом говорится в сообщении инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

"Болдин - адвокат одного из организаторов убийства Гандзюк - Игоря Павловского. Да, мы знаем, что отождествлять адвоката с клиентом - не очень правильно. Но Болдин не просто "выполняет свою работу". Он врет ради свободы убийцы", - заявляют активисты. По их словам, Болдин неоднократно лгал в суде о якобы плохом состоянии здоровья своего подзащитного, хотя они "точно знают, что у Павловского все было хорошо, он не был при смерти и не умирал в СИЗО".

В качестве примера приводится недавний случай, когда отпущенный из-под ареста по состоянию здоровья Павловский был замечен на футбольном матче в Одессе.

Фото УНИАН - Болдин (крайний слева) и Павловский (на заднем плане) в суде

"Далее Павловский вместе с адвокатом Болдиным неоднократно срывали допросы в суде, прикрываясь справками от одной из одесских больниц... Сегодня же выяснилось, что дело Павловского передали в Приморский суд в Одессе, где с ним хотят незаконно утвердить соглашениебез согласия потерпевших", - отмечают активисты.

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По мнению близких и друзей Гандзюк, все эти факты указывают на то, что Болдин прекрасно осознает вину своего подзащитного, но использует все возможные меры для того, чтобы тот остался безнаказанным.

"Шансов возглавлять область для человека, который так грубо подставился - давать нельзя ни в коем случае", - резюмируют они.

26 июля президент Владимир Зеленский назвал пять кандидатур на должность главы Одесской ОГА. В их числе присутствовал адвокат Максим Болдин.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.