Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal

Об этом пишет Wall Street Journal в редакционной статье, напоминая, что акции протеста начались в прошлом месяце после того, как нескольким оппозиционным кандидатам запретили баллотироваться в депутаты городской Думы Москвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Сейчас партия Путина "Единая Россия" контролирует этот орган. Но критики президента имеют хорошие шансы отобрать этот контроль на выборах в следующем месяце.

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Издание отмечает, что недовольство режимом Путина всегда было сильнее в крупных городах России. Но за последний год даже те регионы, которые традиционно поддерживали автократа, теперь отвернулись от него из-за плохого состояния российской экономики.

На протяжении последних пяти лет доходы россиян падали. А в этом году ВВП страны вырастет немного больше, чем на 1%. России пришлось повысить пенсионный возраст. Но это непопулярное решение никак не принесло политической выгоды Путину, а как раз наоборот.

Теперь риск заключается в том, что он может начать битву за рубежом: новый фронт в Балтии или пойти на эскалацию против Украины в Азовском море, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Рейтинг одобрения Путина достигал 90% после того, как он развязал войны против Грузии и Украины.

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Издание также отмечает, что некоторые круги в США и Европе теряют терпение в долгосрочной стратегии изоляции России. И это может тоже подтолкнуть Путина действовать более агрессивно. Поэтому Запад должен не сдаваться ему, а четко дать понять, что любая эскалация за рубежом столкнется с решительным сопротивлением и приведет к введению новых болезненных санкций против России.

Напомним, 3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на куждую субботу.