Суд в России отложил дела крымских татар, арестованных на Красной площади

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Мещанском районном суде г. Москвы пройдут судебные заседания над крымскими татарами, мусульманами, которые приехали поддержать своих соотечественников, на апелляционный суд по "делу Хизб ут-Тахрир" (первая Бахчисарайская группа) Энвера Мамутова, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова и Ремзи Меметова", - говорится в сообщении.

По данным "Крымской солидарности", в 15 часов Мещанский суд планировал рассмотреть административное дело И. Сейдаметова, в 15.20 - А. Кадырова, в 15.40 - С. Гафарова.

До настоящего времени суд не рассмотрел ни одного дела, заседания перенесены на час, "по причине занятости судьи в другом судебном заседании".

Как сообщалось, 10-11 июля 2019 года в Москве были задержаны 46 человек, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами и обвинениями крымских татар в терроризме. В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушении по ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ.

29 июля в Таганском районном суде Москвы в течение дня было проведено 18 судебных заседаний, в ходе которых "рассмотрели" административные дела 18-ти активистов. Каждый был оштрафован на 20 тысяч рублей (около 8 тыс. грн).

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