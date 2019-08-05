Суд по "земельному делу" Добкина перенесли на 4 сентября - уже в шестой раз

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в суде.

Причина переноса заседания - один из судей находится в отпуске.

"Заседание по делу, где среди фигурантов Михаил Добкин, перенесли: один из судей судейской коллегии в отпуске, а один из защитников Добкина занят в другом процессе. Добкина на суде не было", - отметили в суде.

Также в суде добавили, что "судебное заседание, начиная с 2018 года, переносили шесть раз".

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде двух месяцев ареста или 50 млн гривен залога. Как известно, залог за Добкина внесли нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский (30 млн грн) и бывший вице-премьер Борис Колесников (20 млн грн).

14 июля 2017 года Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, нардеп может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Напомним, Верховная Рада 13 июля 2017 года проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

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