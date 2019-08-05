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05.08.19 17:50

"Возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - Путин о последствиях прекращения ракетного договора

Президент страны-агрессора Владимир Путин считает, что прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к новому витку гонки вооружений.

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Текст соответствующего заявления Путина размещен на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ. Всю ответственность за прекращение действия договора президент РФ возлагает на США.

"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия. Такой сценарий означает восстановление ничем не сдерживаемой гонки вооружений", - сказано в заявлении.

По мнению российского лидера, повод для выхода США из договора является надуманным.

"Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия", - отметил он.

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Путин также заявил о готовности Москвы восстановить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности с Вашингтоном.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

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Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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