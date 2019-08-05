Госпредприятие "Укртелефильм" продали за 5,1 млн грн, - Трубаров

Об этом сообщил в Facebook председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня продано единый имущественный комплекс Укртелефильм. Это уже не первая попытка продать этот объект. От бывшей студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения. Компания "Риелтис-Плюс" выиграла аукцион по цене в 5,1 млн грн", - сообщил Трубаров.

Кроме этого Фонд госимущества продал государственную компания Киевмашсервис. Стоимость этого объекта оценили в 20 млн грн ($780 тыс). При этом в ходе торгов она выросла на 8 млн грн ($310 тыс).

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