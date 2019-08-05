Любые проявления насилия неоправданны и неприемлемы, - заявление МИД Украины о массовых стрельбах в США

В документе говорится, что МИД "решительно осуждает серию актов массовой стрельбы, совершенных в течение выходных в Эль Пасо, Техас, в Дейтоне, Огайо и Чикаго, Иллинойс, и которые привели к многочисленным жертвам", передает Цензор.НЕТ.
"В этот день скорби считаем категорически неоправданными и неприемлемыми любые проявления насилия. Ни один причастный к этим трагедиям не должен избежать справедливого наказания.
Обращаемся сегодня к американскому народу - украинцы вместе с вами оплакивают невинных жертв серии преступных актов", - говорится в обращении.
Напомним, в результате вооруженного нападения в торговом центре Walmart в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли не менее 20 человек, еще 26 пострадали.
Девять человек погибли и не менее 16 получили ранения при стрельбе в городе Дейтон, штат Огайо.