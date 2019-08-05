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05.08.19 19:23

Один украинский воин ранен с начала суток 5 августа. Враг два раза нарушил перемирие, - штаб ООС

В течение суток подразделения Объединенных сил придерживаются устойчивого режима прекращения огня. Зато враг два раза нарушил запрет на использование любого оружия.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Водяного - применив стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз:

неподалеку Пивденного - применив стрелковое оружие.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения".

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