Бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ никто не собирается, - Арьев о новой делегации Украины

На своей странице в соцсети Владимир Арьев поделится опасениями, что бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ, "как следует из слов потенциального главы комитета по иностранным делам Богдана Яременко", никто не собирается, передает Цензор.НЕТ.

"Британцы, эстонцы, латыши, литовцы, грузины, поляки, шведы готовы бороться, а новое большинство будущей украинской делегации - нет. Это все, что нужно знать о готовности новой власти противодействовать агрессору. Они готовы смириться с Россией в ПАСЕ, далее - с Россией в Крыму, за аннексию которого российские депутаты-члены ПАСЕ голосовали", - отметил Арьев.

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Он предполагает, что политика новой делегации, большинство которой составят представители "Слуги народа", оставит в прошлом "твердую позицию Украины относительно своего суверенитета, территориальной целостности и противодействия агрессору".

"Они готовы принять и нарушение принципов Совета Европы. Наверное потому, что сами этих принципов не имеют. Это потом скажется на будущей позиции государства Украина на международных площадках. Слабаков там не уважают и те, кто еще стеснялся отдавать предпочтение выгоде перед ценностями, окончательно освободятся от всех моральных обязательств. Мораль умерла. Пришла конъюнктура. Такое наступает время", - резюмировал Арьев.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.

2 июля в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

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В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.