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05.08.19 20:39

За отказ от службы в армии России получили приговор 17 крымчан

С начала 2019 года в оккупированном Россией Крыму было возбуждено 20 новых уголовных дел за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесен приговор.

призыв,рф

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"В 2019 году было возбуждено 20 новых уголовных дел по ст. 328 УК РФ за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесен приговор, еще 3 — на рассмотрении", - сообщает КПГ.

Отмечается, что только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан, по данным КПГ, открыто минимум 69.

Подчеркивается, что после оккупации в армию РФ призвали около 18 900 жителей Крыма, включая Севастополь.

"Крымская правозащитная группа (КПГ) напоминает, что призыв крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права. Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции", - отметили в КПГ.

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