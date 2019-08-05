Супрун анонсировала "борьбу с боярышником" - Минздрав не будет выдавать квоты на спирт для изготовления настоек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ульяна Супрун написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Существует досадная практика использовать спиртосодержащие настойки вместо алкоголя. Сейчас их можно приобрести в аптеке, и они значительно дешевле алкогольных напитков. Ибо в отличие от производителей алкогольных напитков, производители "лечебных" настоек не платят акциз.

В то же время, постоянное повышение акцизов на алкоголь и табак, как бы это кому-то не нравилось, является составляющей защиты общественного здоровья. И такие шаги частности, предусматривает Национальный план мероприятий относительно неинфекционных заболеваний. А также - соглашение об ассоциации с ЕС.

Продажа спирта регулируется и на фармацевтическом рынке также. Министерство здравоохранения Украины определяет квоты для производства различных лекарственных средств. И мы получаем запросы увеличить квоты для производителей настоек, которые позиционируют себя лекарственными средствами.

Чтобы прекратить использование лекарств как доступного "алкоголя", МЗ Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Уже готов соответствующий проект постановления. Производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков. А лекарства останутся лекарствами.

Одна из самых популярных спиртосодержащих настоек, которой пытаются заменять алкогольные напитки - настойка боярышника - так называемый "боярышника". Вероятно, вы могли неоднократно видеть пустые стаканы из-под настойки боярышника довольно далеко от медицинских учреждений или же в местах, мало пригодных для лечения.

Современная доказательная медицина активно изучает биологически активные соединения плодов боярышника - возможно, их можно использовать для создания лекарств. Большинство исследований пока проведенные на лабораторных животных или культуре клеток, но есть и клинические исследования. Последние не все проведены как следует, но в основном свидетельствуют о пользе экстрактов боярышника для сердечно-сосудистой системы".

Также Супрун отметила: "Что хорошего содержится в боярышнике? Уже знакомые нам флавоноиды, полифенолы и антоцианы, присущие ягодам. Эти соединения обладают антиоксидантным действием, то есть улавливают и гасят свободные радикалы, а также влияют на активность ряда генов, вовлеченных в работу сердца и сосудов. Есть данные о снижении компонентами боярышника давления, улучшение состояния при аритмии, влияние на различные звенья обмена жиров и замедлению развития атеросклероза. Считается, что экстракты боярышника улучшают пищеварение и образование желчи. В птицеводстве экстракт боярышника рассматривают как полезную добавку к питьевой воде.

Можно ли пить чай из боярышника, его настойку или боярышниковое вино и надеяться, что болезни пройдут?

Чай пить можно, но просто как напиток. Чтобы что-то стало лекарственным препаратом, из него должны быть выделены активные вещества, их количество должно быть известным и стандартным, а сами лекарства пройти пре- и клинические испытания, и быть зарегистрированными. Если лекарства действенны, должно быть предохранительный механизм передозировки, хотя по боярышнику нет данных о передозировке.

Но настойки можно умышленно перепить, потому что это спирт. Рекомендуемые дозы настойки боярышника - от 10 до 20 капель за один прием, или 160-900 мг экстракта - это менее 1 мл.

Сейчас в Украине настойку боярышника можно купить без рецепта. В США и Канаде длительное время препараты боярышника принадлежали к биологически активным добавкам, но сейчас их маркетируют как "альтернативную медицину". К точному и дозированному применению препаратов боярышника с ожидаемым эффектом - далеко.

В исследованиях боярышника используют именно спиртово-водные экстракты на основе этанола или метанола. Но препараты на основе спирта - не лучший вариант, как мы понимаем.

Хорошие новости - биологически активные соединения боярышника выделяются значительно эффективнее горячей водой под давлением - некое боярышниковое высокотехнологичное эспрессо. Этот метод был разработан для преодоления законодательных регуляций спиртовых настоек, высокой цены продукции и побочных эффектов от этанола.

Если у вас на приусадебном участке растет боярышник, делайте из его цветов, листьев и плодов чаи, или готовьте желе или фруктовый уксус из плодов.

Наконец, боярышник хорош тем, что из него получается хороший, традиционный британский живой забор - он и цветет, и создает кислород, и защищает от шума, и кормит городских птиц зимой. Это - наиболее эффективное применение боярышника для общего блага".