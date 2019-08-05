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05.08.19 22:16

Евросоюз утвердил Жозепа Борреля на пост главы дипломатического ведомства

Европейский совет утвердил исполняющего обязанности главы Министерства иностранных дел Испании Жозепа Борреля на пост главы дипломатического ведомства ЕС.

Евросоюз утвердил Жозепа Борреля на пост главы дипломатического ведомства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Евросовета в Twitter.

Отмечается, что его кандидатура подлежит голосованию в Европейском парламенте.

"Европейский совет формально назначила Жозепа Борреля Высоким представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности. Однако его кандидатура еще подлежит голосованию в Европарламенте", - говорится в сообщении.

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Напомним, 2 августа Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС, предложив кандидатуры Жозепа Борреля, Кристин Лагард, Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля на основные позиции. 

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