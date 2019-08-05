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05.08.19 23:08

Временный переход открыли на польско-украинской границе вблизи села Лубня

С четверга до субботы на юго-востоке Польши будет работать дополнительный пункт пересечения границы с Украиной.

польша,пограничник

Об этом сообщила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Она добавила, что пограничный пункт пропуска будет работать с четверга до субботы включительно между 9 и 18 часами, в пределах перевала Бескид вблизи горы Менчил.

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"Пересекать границу смогут все лица, независимо от гражданства, на основании документов, позволяющих переходить границу. Туристы смогут пересечь границу пешком и на велосипеде. Каждый путешественник должен пройти контроль польских и украинских пограничников и таможенников", - добавила Эльжбета Пикор.

Она отметила, что граждане государств Европейского союза должны иметь с собой действительный паспорт, а граждане Украины, кроме паспорта, должны иметь тоже визу или документ, позволяющий пребывание, или же разрешение в пределах местного пограничного движения.

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