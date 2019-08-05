Политзаключенного Клыха этапировали в тюрьму Верхнеуральска, - правозащитница Щур

Об этом она написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"20 июля 2019 года мама Стаса последний раз говорила с сыном. Во время следующего звонка ей ответили, что он выбыл из тюрьмы в Челябинскую тюремную больницу то ли с гипертоническим кризом, то ли с обструктивным бронхитом… Успокоили. А у нас вскипела надежда: а вдруг его отправили в больницу подлечить-подкормить перед обменом?! Ведь были же, были разговоры омбудсменов, были переданы списки, обсуждалась на разных уровнях необходимость заняться здоровьем больных заключенных из СПИСКА СЕНЦОВА, который все прирастает и прирастает… Но вот мы узнаем, что "осужденный Клых этапирован из ЛИУ-3 г. Челябинска в Т-1 г. Верхнеуральска еще 30 июля! То есть обратно - в тюрьму!

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А маме говорят, что его там сегодня еще нет. А где он? Никто не пытается даже объяснять: в тюрьме опять сменился начальник. Уже третий за время пребывания там Стаса. А 7-го августа исполняется 5 лет со времени его заключения. И надежды на скорое освобождение испаряются, как вода, брызнувшая на раскаленный камень", - написала правозащитница.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

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Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

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