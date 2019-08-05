Суд арестовал имущество экс-начальника одесской полиции Головина, - "Украинские новости"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Українські новини" рассказали источники в правоохранительных органах 5 августа.



По словам собеседника журналистов, суд наложил арест на квартиры, базы отдыха и автомобили, которые принадлежат Головину и членам его семьи. Других подробностей не сообщают.



Головин не внес в декларацию за 2017 год имущество на сумму более 819 тыс. грн, сообщило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции. По данным НАПК, он не задекларировал автомобиль, свою квартиру и квартиру жены, а также указал недостоверные сведения о своем доходе и доходе супруги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-начальник полиции Одесчины Головин не внес в декларацию доходы и имущество на 819 тыс. грн, - НАПК

Головин возглавлял ГУ НП в Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019-го. Его задержали 25 июля. В деле фигурируют также экс-заместитель Головина Константин Гейко и двое предпринимателей, Александр Чудаков (он задержан) и Валерий Капитанчук (его разыскивают). Следствие считает, что Гейко привлек Головина к схеме.



26 июля суд отправил Головина под домашний арест.



В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что речь идет о незаконном завладении в 2017 году семью морскими контейнерами с контрафактной табачной продукцией на сумму около 50 млн грн – она должна была стать вещественным доказательством в уголовном производстве, которым на тот момент занималась полиция. Подозрение объявили двум бывшим руководителям полиции Одесской области и двум бизнесменам.



