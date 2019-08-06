Инвесторы возвращаются в Украину, так как политика Зеленского дает надежду на восстановление экономики, - Financial Times

Об этом говорится в материале Томми Стаббингтона, опубликованного изданием Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Украинские рынки взлетели, поскольку иностранные инвесторы, покинувшие страну после оккупации Крыма Россией, хорошо относятся к президенту Владимиру Зеленскому.

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Отмечается, что курс гривны к доллару вырос на 9% в этом году, что делает ее второй по показателям валютой в мире в 2019 году. Рост начался, когда Зеленский стал президентом, и ускоренно продолжается после победы его политсилы на парламентских выборах. Фондовых менеджеров привлекли украинские облигации, приносящие высокие доходы.

Отмечается, что инвесторов обнадеживает, что политика Зеленского может ускорить быстрое восстановление экономики, а также сотрудничество нового президента с МВФ и вероятность согласования новой программы финансирования в конце этого года.

Но, учитывая масштаб вложений в этом году, инвесторы в дальнейшем могут стать более осторожными. В частности, это связано с неопределенностью в политике Зеленского, а также сопоставимости приносимого украинскими облигациями дохода с другими развивающимися рынками с похожим кредитным рейтингом.

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