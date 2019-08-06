ЦИК заявил, что не может установить результаты выборов в установленный законом срок из-за решения суда о пересчете голосов в 210 округе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"ЦИК констатировала невозможность установления Комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОИО № 210 в отведенное для этого избирательным законом срок - не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

Учитывая указанные обстоятельства, с целью обеспечения выполнения требований закона относительно установления результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОИО № 210 Комиссия обязала указанную окружную избирательную комиссию не позднее 16 часов 6 августа 2019 завершить осуществление повторного подсчета голосов избирателей на указанных 33 избирательных участках, о чем составить соответствующие протоколы и внести по его результатам изменения в установленных итогов голосования в ОИО № 210 на основании протоколов окружной избирательной комиссии о повторный подсчет голосов избирателей на избирательных участках, а также решение ЦИК, принятого на ее заседании 4 августа 2019. Кроме того - составить протокол ОИК ОВО № 210 об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой "Уточненный" и транспортировать его и другую избирательную документацию, предусмотренную Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины"", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦИК в понедельник вечером.

На этом округе в Черниговской области конкурируют два самовыдвиженца - Сергей Коровченко и Борис Приходько. Разница между ними составляет порядка 100 голосов.

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