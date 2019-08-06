ЦИК, принявший на себя полномочия окружкома 50 округа, установил победителем Требушкина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 50 Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОВО № 50, признав избранным народным депутатом Украины Требушкина Р.В.", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК.

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ЦИК приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019".

"Выявленные Комиссией обстоятельства могут свидетельствовать о подделке избирательных документов, незаконном уничтожении избирательной документации, уклонении членов избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин, что, согласно Уголовному кодексу Украины является уголовным правонарушением. В то же время Комиссия считает необходимым отреагировать на выявленные ею факты нарушения законодательства Украины о выборах в ОИО № 50, в целях защиты прав субъектов и участников избирательного процесса по внеочередным выборам народных депутатов Украины 21 июля 2019", - отметили в ЦИК.

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ЦИК обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств нарушения законодательства Украины на выборах в одномандатном избирательном округе № 50.

"Таким образом, по состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах", - подытожили в ЦИК.

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