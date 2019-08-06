ЦИК признал избранными 7 народных депутатов Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины.

"На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 7 ОИО, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц: Требушкина Р.В. - в ОИО № 50, Балогу В.И. - в ОИО № 69, Бондаря М.Л. - в ОИО № 119, Марчука И.П. - в ОИО № 193, Рудика С.Я. - в ОИО № 198, Зуева М.С. - в ОИО № 207, Зуба В.О.- в ОИО № 209", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в понедельник вечером.

По состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах.

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