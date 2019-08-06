Наемники РФ вчера два раза нарушили запрет на использование любого оружия: один украинский воин ранен, - пресс-центр ОС

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 6 августа 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"5 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Вместе с тем, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Водяного - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз: неподалеку Пивденного - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: вблизи Богдановки - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в штабе ОС.