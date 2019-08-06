Взрывы на военных складах в РФ: количество пострадавших выросло до 12

Об этом 6 августа сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава, передает Цензор.НЕТ.



В ведомстве отметили, что все пострадавшие являются взрослыми. Шестерых из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальных отправили на амбулаторное лечение.

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"К нам доставили двенадцатого пострадавшего, он в сознании, сейчас проходит обследование, по результатам которого будет принято решение - нужна ли ему госпитализация или он будет проходить лечение амбулаторно", - рассказали ТАСС в центральной районной больнице Ачинска.

В больнице уточнили, что из 11 человек, которых ранее сюда доставили, госпитализированы шестеро. Двое из них эвакуированы санавиацией в Красноярск, еще четверо находятся в Ачинской ЦРБ. Остальные обратившиеся проходят лечение амбулаторно.

Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что детонация пороховых зарядов на складах боеприпасов прекратилась, но остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

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По предварительным данным, причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе мог быть человеческий фактор, заявил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Точную причину инцидента установят следствие и прокуратура, добавил он.

По словам генерала, арсенал будет расформирован.

Напомним, 5 августа в результате взрывов на артиллерийских складах в воинской части в Красноярском крае погиб один военный, еще 7 человек, в том числе 4 военнослужащих, пострадали.

Из города Ачинск было эвакуировано несколько тысяч человек.