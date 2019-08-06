"Это связано с судебным делом", - генерал-майор Назаров подтвердил, что подал рапорт об увольнении из ВСУ

Об этом он сообщил Громадскому, передает Цензор.НЕТ.

"Я подал рапорт об увольнении по собственному желанию, и жду решения Генерального штаба и Министерства обороны. Это связано с судебным делом. Я решил сосредоточить усилия именно на уголовном производстве, работе в судах, борьбе. И моя цель, чтобы, наконец, от слова перешли к делу, и правосудие было правосудным, и чтобы приговоры соответствовали закону, а не были политически мотивированными или которые опираются на только общественный резонанс", - рассказал Назаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генерал-майор Виктор Назаров подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил, - Бутусов

По его мнению, приговор Павлоградского суда, по которому Назарова приговорили к семи годам лишения свободы, незаконный. Защита генерал-майора настаивала на исследовании выводов экспертных учреждений во Львове и Киеве, так как считает, что между результатами двух экспертиз, проведенных в феврале и в мае 2015 года, есть разногласия.

"В 2017 году мы подали апелляцию. Она продолжалась в течение года, апелляционная инстанция прислушалась к нашим аргументам — назначила повторную экспертизу. Она продолжалась фактически девять месяцев. Из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области и образования Днепровского апелляционного суда, апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе", — пояснил Назаров.