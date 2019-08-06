Убийство Оксаны Макар: суд рассмотрит ходатайство о пересмотре приговора главному фигуранту

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". об этом сообщил пресс-секретарь суда Владимир Диденко.

"В Центральном районном суде Николаева 6 августа состоится рассмотрение ходатайства Евгения Краснощека (дело Оксаны Макар) о пересмотре дела. Основание - его заявление о якобы применении к нему насильственных действий", - рассказал Диденко.

Напомним, Макар была изнасилована и сожжена в Николаеве в ночь на 9 марта 2012 года. После трагедии ей удалось выжить, она потеряла руку, получила многочисленные ожоги и через несколько недель скончалась в Донецком ожоговом центре. Обвиняемые изначально признались в совершении преступления, но позже отказались от своих показаний.

Тем не менее, прокуроры, которые представляли гособвинение в суде во время рассмотрения резонансного дела, заявили, что вина подсудимых в убийстве и изнасиловании девушки полностью доказана, после чего попросили пожизненный срок для Краснощека, 15 лет тюрьмы для Присяжнюка и 14 лет для Погосяна. При этом гособвинение уточняло, что убийство девушки было совершено с особой жестокостью, а к сведению были приняты степени участия каждого из фигурантов, а также их характеристики.

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