Зеленский в ближайшее время может подписать указ о признании 29 августа Днем памяти павших защитников Украины, - Бутусов

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я много раз писал еще с 15-го года, что нам нужен День героизма и памяти павших защитников Украины, - такой, как существует в Израиле - и именно 29 августа. Проект постановления о признании 29 августа Днем памяти подали депутаты прошлого состава Верховной Рады, но прошлый президент отказывался подписывать такой указ.

Сейчас с такой инициативой к Зеленскому обратились начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак и группа волонтерских организаций.

29 августа - день наших наибольших потерь в войне - более 300 воинов.

Но прежде всего - это день, когда командиры окруженных украинских войск отказались сложить оружие. Они до конца выполняли приказ, не дрогнули. И ради чести украинского флага отказались сдаваться. И пошли по начертаному для них зеленому коридору до конца.

Думаю, что учреждение Дня памяти героев 29 августа - это очень важное событие для страны. Это обязательство расследовать и сделать публичным описание событий под Иловайском.

Это обязательство отметить наградами тех, кто до конца был верен присяге народу Украины, сохранить их имена для истории как достойных воинов, очистить оболганные пропагандой имена.

И рассказать правду о боях с российскими агрессорами, чтобы руководство страны и армия смогли сделать правильные выводы.

Надеюсь, что Зеленский подпишет указ в ближайшее время, чтобы было время подготовиться к 29-му августа как ко Дню, когда вся страна приспускает флаги".

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