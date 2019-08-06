Семенченко зовет Порошенко и Муженко на очную ставку из-за обвинений в раскрытии им информации о выводе войск из Дебальцево. ДОКУМЕНТ

Об этом Семенченко сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Отправил первое заявление в СБУ и ГБР по фактам изложенным избранным народным депутатом 9 созыва Порошенко П.А. в своем интервью "Украинской правде"... Уже пятый год расследование и передача в суд дела по Дебальцево тормозится прокуратурой. И сейчас Порошенко с Муженко продолжают врать рассказывая в своих интервью о том, что "Семенченко опубликовал секретный план вывода войск из Дебальцево в своем фейсбуке"", - написал он.

В своем обращении Семенченко просит проверить слова Порошенко и "возбудить в отношении меня уголовное дело за злоупотребление служебным положением и измену Родине если эта информация подтвердится".

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Кроме того, он просит организовать очную ставку с Порошенко и Муженко, чтобы помочь следствию установить "всю правду".





Напомним, ранее в интервью "УП" пятый президент Украины Петр Порошенко обвинил Семенченко в обнародовании секретной информации о маршруте выхода украинских войск из Дебальцево зимой 2015 года.