Богдан и его заместители третий месяц работают без зарплаты, - Госуправления делами

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами (ГУД) на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

"Заработная плата Президенту Украины Зеленскому В. А. в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 000 гривен", - сказано в нем.

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Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) Президенту не установлено. В то же время из начисленной суммы было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов. Таким образом за июль Зеленский получил 22 540 гривен.

"Заработная плата руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И., первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины Трофимову С. В. и заместителям Руководителя Офиса Президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. в июле 2019 года не начислялась", - говорится в ответе ГУД.

Ранее Госуправление делами сообщило агентству, что руководство Офиса Президента также не получало заплату в мае и июне.

Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка и Тимошенко были назначены в Администрацию Президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая. С 25 июня все они были переведены в Офис Президента.

Агентство запрашивало их зарплаты на обоих должностях с момента назначения. Согласно ответу ГУД, зарплата им не начислялась вообще.