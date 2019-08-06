В одном из домов Покровска найдены бюллетени с выборов в Раду. Открыто уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области.

"Вчера, 5 августа, в одном из домов Покровска найдены 4 бюллетеня с внеочередных выборов народных депутатов Украины. Все они изъяты. Открыто уголовное производство. На месте работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт и в присутствии понятых изъяли бюллетени. Все выявленные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация избирательных документов)", - говорится в сообщении.

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Напомним, 22 июля в Покровске началась протестная акция из-за подсчета голосов, вследствие чего избирательная комиссия не работала.

23 июля Нацполиция направила в Донецкую спецназовцев тактико-оперативного реагирования патрульной полиции для усиления местной полиции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 августа утром авиация МВД доставила представителей ЦИК в Покровск (избирательный округ №50).

Накануне ЦИК установил бездействие окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50 по нетранспортировке в ЦИК протокола об итогах голосования с пометкой "Уточненный" и другой избирательной документации. ЦИК принял на себя полномочия окружкома №50 и постановил, что сам будет устанавливать результаты выборов на округе.